Бывший следователь ВАДА назвал нынешнее руководство организации "подгузником, который нужно менять"

Джек Робертсон, который ранее работал следователем Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), жестко раскритиковал нынешнее руководство агентства. Он считает, что организация нуждается в переменах.

- Нынешнее руководство ВАДА провалило свою миссию по защите Всемирного антидопингового кодекса - свода правил, регулирующих чистоту спорта. Они предали чистых спортсменов, - приводит слова бывшего следователя ITV. - Последнее решение ВАДА о восстановлении России в игровом поле мирового спорта после крупнейшего жульничества в спортивной истории и без того, чтобы Россия выполнила хотя бы основные требования, вызвало справедливый гнев как чистых спортсменов, так и мирового антидопингового сообщества. ВАДА навсегда запятнало свою репутацию.

Последнее решение о восстановлении России вновь доказывает, что Россия ходит в любимчиках у МОК и ВАДА. Уверен, что за куда меньшие провинности ВАДА распяло бы более маленькую страну. Чем Россия заслужила такое снисхождение? Они даже не извинились, не признали вину, постоянно врали, угрожали информаторам, не хотели сотрудничать по допинг-тестированию, взламывали базу данных ВАДА и публиковали чувствительную информацию о других спортсменах, а своих спортсменов продолжали пичкать допингом. Использую аналогию: руководители и исполком ВАДА – этот как подгузник, который нужно срочно менять.