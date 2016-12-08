17:13 | ДОПИНГ

Бах выступил за пожизненную дисквалификацию уличенных в допинге спортсменов

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации считает, что спортсмен, уличенный в применении допинга, должен быть пожизненно дисквалифицирован от участия в Олимпиаде. 

- Считаю, что если спортсмен стал частью коррумпированной системы и нечестно получил преимущество перед другими атлетами, то он больше никогда не должен принимать участие в Олимпиаде ни как спортсмен, ни как тренер, - цитирует Баха пресс-служба МОК. - Это мое личное мнение. Я бы выступал за пожизненную дисквалификацию от Олимпийских игр.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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serenky25

Расстрел сразу. А Бог отличит хороших от плохих.

18:36

shpasic

поддерживаю, только в таком случае пусть МОК им ещё и пожизненную стипендию выплачивает.

18:23

Max2015

тов. armi! за что ж вы Пашу то Кулижникова надежды лишаете? Сестры Вильямс - они на Больших Шлемах заработали своё величие и деньги, им Олимпиада до фени по большому счету а вот для Коневой и остальных - Олимпиада главная цель жизни.

18:21

armi

Правильно. Дисква пожизненно. Только начните к примеру с отмены "разрешений" гг Вильямс!!! Тогда все будут равны.

17:50

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