Бах выступил за пожизненную дисквалификацию уличенных в допинге спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации считает, что спортсмен, уличенный в применении допинга, должен быть пожизненно дисквалифицирован от участия в Олимпиаде.
- Считаю, что если спортсмен стал частью коррумпированной системы и нечестно получил преимущество перед другими атлетами, то он больше никогда не должен принимать участие в Олимпиаде ни как спортсмен, ни как тренер, - цитирует Баха пресс-служба МОК. - Это мое личное мнение. Я бы выступал за пожизненную дисквалификацию от Олимпийских игр.
serenky25
Расстрел сразу. А Бог отличит хороших от плохих.
18:36
shpasic
поддерживаю, только в таком случае пусть МОК им ещё и пожизненную стипендию выплачивает.
18:23
Max2015
тов. armi! за что ж вы Пашу то Кулижникова надежды лишаете? Сестры Вильямс - они на Больших Шлемах заработали своё величие и деньги, им Олимпиада до фени по большому счету а вот для Коневой и остальных - Олимпиада главная цель жизни.
18:21
armi
Правильно. Дисква пожизненно. Только начните к примеру с отмены "разрешений" гг Вильямс!!! Тогда все будут равны.
17:50