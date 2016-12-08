Бах выступил за пожизненную дисквалификацию уличенных в допинге спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации считает, что спортсмен, уличенный в применении допинга, должен быть пожизненно дисквалифицирован от участия в Олимпиаде.

- Считаю, что если спортсмен стал частью коррумпированной системы и нечестно получил преимущество перед другими атлетами, то он больше никогда не должен принимать участие в Олимпиаде ни как спортсмен, ни как тренер, - цитирует Баха пресс-служба МОК. - Это мое личное мнение. Я бы выступал за пожизненную дисквалификацию от Олимпийских игр.