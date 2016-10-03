Алексис Пентюро: "Терапевтические исключения ВАДА - это близко к допингу"

Французский горнолыжник Алексис Пентюро возмущен тем, что многие спортсмены используют терапевтическое исключение (TUE), чтобы легально употреблять вещества из списка запрещенных ВАДА. Бронзовый призер Олимпиады-2014 считает слишком подозрительными такие разрешения.

– Я твердо уверен, что TUE близко к допингу, – цитирует Le Figaro Пентюро. – Я возмущен этими историями. Осуждаю это. Можно понять, когда лекарство требуется для серьезной болезни, обострения или травмы. Но не когда речь идет о постоянном его применении с одобрения спортивных властей. У меня никогда не было TUE. Только раз использовал по предписанию врача такое средство. Это было весной, вне сезона, мне было 17 лет, и я болел аллергией на пыльцу.