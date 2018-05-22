Александр Алаев: "Не сомневались в решении ФИФА по "допинговому" делу"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал решение ФИФА о закрытии дела в отношении игроков сборной России по футболу, упомянутых в докладе Макларена.

- ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались, - заявил Алаев. - В ходе каждого сбора национальной сборной игроки сдают допинг-тесты, причем, иногда не по одному разу. Аналогичные процедуры имеют место до и после матчей еврокубков и внутреннего чемпионата. В РФС работала специальная комиссия, занимавшаяся этими вопросами. Поэтому благодарим коллег из ФИФА за профессиональное расследование, которое завершилось справедливым итогом. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

ФИФА закрыла "допинговые" дела игроков сборной России. ВАДА согласно//

Как ФИФА вела допинговое расследование по сборной России. Ответ федерации