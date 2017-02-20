Россияне завоевали 10 медалей на этапе Кубка мира

Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых наград на завершившемся в колумбийском Кали этапе Кубка мира по велоспорту на треке, информирует ТАСС.

Единственную золотую медаль выиграл Денис Дмитриев в спринте. Серебряные награды на счету Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой в командном спринте, Войновой в индивидуальном спринте, Евгении Романюты в скрэтче, Александра Евтушенко, Сергея Шилова, Дмитрия Соколова и Мамыра Сташа в командной гонке преследования.

Бронзовые медали завоевали Кирилл Самусенко, Алексей Ткачев и Павел Якушевский в командном спринте, Евгений Ковалев, Владислав Куликов, Алексей Курбатов и Андрей Сазонов в командной гонке преследования, Шмелева и Якушевский в индивидуальном спринте, Виктор Минаков и Сазонов в мэдисоне.