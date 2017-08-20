Жозе Азеведо: "Члены команды "Катюша-Альпецин" чувствуют себя в безопасности на "Вуэльте Испании"

Генеральный менеджер команды "Катюша-Альпецин" Жозе Азеведо отметил, что на "Вуэльте Испании" гонщики чувствуют себя в безопасности. Веломногодневка стартовала 19 августа в Ниме. Там полиция срочно эвакуировала здание вокзала после получения известия о возможном присутствии одного или нескольких вооруженных людей. Впоследствии один человек был задержан, в отношении него проводятся проверки. Сообщалось, что при себе у него мог быть муляж оружия.

– Я чувствую себя в безопасности, – цитирует "Р-Спорт" Азеведо. – Мы должны чувствовать себя в безопасности, и ребята тоже не должны думать об этом. Эти люди хотят дестабилизировать ситуацию, мы же должны продолжать жить и вести привычный для нас образ жизни. Мы остаемся открытым видом спорта и думаем сейчас только о гонке.

Знаем, что местные власти и организаторы гонки делают все возможное для того, чтобы все были в безопасности.