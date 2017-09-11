Закарин поднялся на 15-е место в рейтинге Мирового тура UCI

Российский велогонщик Ильнур Закарин из "Катюши" поднялся на 15-е место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает официальный сайт организации. Он поднялся с 25-й на 15-ю строчку.

Вчера Закарин занял третье место в итоговом зачете "Вуэльты"-2017. Он стал первым россиянином с 2010 года, которому удалось попасти на подиум "Гранд-тура".

Лидером рейтинга остался бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC. Второе место занимает победитель "Тур де Франс" и "Вуэльты"-2017 британец Кристофер Фрум из Sky. Третьим идет голландец Том Дюмулен из Sunweb.

В командном зачете на первом месте идет команда Sky. Вторую позицию занимает Quick-Step Floors, третью – BMC.

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