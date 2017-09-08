Закарин остался четвертым в генеральной классификации "Вуэльты"

Российский велогонщик "Катюши" Ильнур Закарин стал 39-м на 19-м этапе "Вуэльты Испании". Победу одержал Томас Де Гендт из Lotto Soudal. В генеральной классификации Закарин сохранил четвертое место, уступая лидеру Крису Фруму из Sky 2.29.
"Вуэльта Испании"
19-й этап
1. Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) - 3:35.46
2. Пантано (Колумбия, Trek-Segafredo) - время победителя
3. Кортина (Испания, Bahrain-Merida) - время победителя...
39. ЗАКАРИН (Россия, "Катюша") 12.15
Положение после 19 этапов: 1. Фрум (Великобритания, Team Sky). 2. Нибали (Италия, Bahrain-Merida) - 1.37. 3. Келдерман (Голландия, Sunweb) - 2.17. 4. ЗАКАРИН - 2.29