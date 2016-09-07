Вячеслав Екимов: "Катюша в следующем сезоне будет считаться швейцарской командой"

Генеральный менеджер "Катюши" Вячеслав Екимов заявил, что сохранит свое имя в двойном названии с приходом нового спонсора. При этом в сезоне-2017 команда будет считаться швейцарской.

– Формально мы будем считаться швейцарской командой, сейчас получаем швейцарскую лицензию на участие в Мировом туре, – приводит "Р-Спорт" слова Екимова. – Но все знают, что проект изначально российский, слово "Катюша" в названии сохранится и добавится название нового спонсора.

Мне очень хотелось бы прояснить ситуацию, в какой-то мере извиниться перед болельщиками и сказать, что мы действительно усиленно искали спонсоров на территории России, в бизнесе, на уровне государства, но никто не готов, кроме Игоря Викторовича Макарова, инвестировать в команду.

Я не исключаю, и хотелось бы, чтобы эта ситуация со временем изменилась. Возможно, после того как пройдет достаточное количество времени после Сочи-2014, когда закончится чемпионат мира по футболу, так и случится, но пока все есть так, как оно есть. У нас пришел новый спонсор, об объявлении которого объявим. Пришел, конечно, как это бывает и со своим уставом, в том числе. Важно то, что проект продолжает жить, чтобы он развивался, и мы делаем все для этого. Мы очень надеемся, что болельщики поймут нас в этом и останутся с нами.