UCI закрыл допинговое дело Фрума

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о закрытии дела в отношении гонщика Sky Криса Фрума. Расследование проводилось по поводу аномально высокого содержания следов сальбутамола в допинг-пробе британца, взятой во время "Вуэльты Испании"-2017. ВАДА доверило дело UCI, поскольку сомневается в научности определения концентрации этого препарата. UCI, изучив все материалы дела, отметил, что двукратное превышение допустимого предела по сальбутамолу не обязательно является следствием приема Фрумом запрещенных веществ.

Таким образом, все подозрения с Фрума сняты, и он может принять участие в "Тур де Франс"-2018, хотя ранее организаторы этой веломногодневки хотели исключить британца из числа участников из-за угрозы имиджу гонки.