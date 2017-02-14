Суд отказался прекращать дело в отношении Лэнса Армстронга

Суд отказал бывшему велогонщику Лэнсу Армстронгу в прекращении дела о нанесении ущерба Соединенным Штатам Америки допинг-скандалами, связанными с именем экс-спортсмена, утверждает Cyclingnews.

Бывшим партнером по команде американец обвинялся в употреблении запрещенных веществ, что противоречило условиям контракта. По мнению истца, Армстронг должен был вернуть 31 миллион долларов, который получил по спонсорским соглашениям с US Postal.

В свою очередь, иск, направленный правительством страны, которое хотело отсудить у бывшего велогонщика 100 миллионов долларов, находился в рассмотрении.

Адвокаты Армстронг настаивали на том, что США получили за счет спонсорских контрактов больше, чем потеряло. В итоге, было объявлено о том, что имя спортсмена вместе с командой было упомянуто в негативном свете в прессе около 1,5 миллиарда раз, поэтому ущерб государству должен оцениваться судом присяжных.