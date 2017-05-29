Ренат Хамидулин: "Газпром-Русвело" как команда проявила себя активно и ярко на "Джиро"

Генеральный менеджер "Газпром-Русвело" Ренат Хамидулин подчеркнул, что команда активно и ярко проявила себя на "Джиро д'Италия"-2017.

Самым ярким достижением команды на завершившейся "Джиро" стало шестое место дебютанта Гранд-туров Евгения Шалунова на одном из самых тяжелых подъемов гонки. Гонщик команды Павел Брутт стал самым активным участником отрывов и получил специальный приз от оргкомитета гонки.

- Эта "Джиро" получилась у нас даже ярче, чем предыдущая, хотя в этот раз не было победы на этапе, - приводит "Р-Спорт" слова Хамидулина. - В прошлом году Александр Фолифоров выиграл индивидуальную гонку, но это все-таки индивидуальная победа, хотя участия спортдиректоров, техперсонала в этом никто не отменял. В этот раз мы проявили себя активно и ярко как команда. На семнадцати этапах мы были в отрыве дня и Павел Брутт получил специальный приз за самое большое число километров, проведенных в отрыве.

Мы сейчас очень активно работаем с молодыми гонщиками, делаем на них ставку, и я считаю, что за ними будущее нашего велоспорта. В том числе я сейчас говорю об Евгении Шалунове, который стал шестым на одном из самых тяжелых подъемов "Джиро". Мы настраивали его на то, что он должен ехать атаковать, пробовать, давали ему советы по тактике борьбы в отрыве. Так что "Джиро" у нас получилась по-настоящему насыщенной, и в целом мы можем быть довольны.