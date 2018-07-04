Президент UCI: "Зрители должны с уважением относиться к спортсменам"

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартье призвал зрителей с уважением относиться к велогонщикам. Он опасается, что во время "Тур де Франс"-2018 будут провокации против Криса Фрума, которого во Франции не любят, подозревая в нарушении антидопинговых правил, хотя UCI признал, что он невиновен.

– Я призываю зрителей защитить спортсменов и уважать решения суда, – написал в своем Твиттере Лаппартье. – Мы должны обеспечить, чтобы Фрум соревновался в спокойной безопасной обстановке на "Тур де Франс". Это касается и всех остальных спортсменов.