Микель Ланда: "Я предпочел бы другой прием от Кинтаны"

Испанец Микель Ланда ответил лидеру команды Movistar Наиро Кинтане, который заявил, что в любом случае будет играть решающую роль в "Тур де Франс"-2018. Ланда, напомним, перешел в Movistar из британской Sky.

– Очевидно, что я предпочел бы другой прием, – цитирует El Mundo Deportivo Ланду. – Я пришел в его дом, так сказать, и ему это не понравилось, как я вижу. Я в первую очередь думаю о "Джиро д’Италия". Но не знаю, какую гонку выберу как основную в следующем сезоне. В любом случае хочу конкурировать без ограничений и иметь шансы на победу.