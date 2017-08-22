Матвей Мамыкин: "На "Вуэльту" я приехал помогать Закарину и не хочу проехать ее балластом"

Российский гонщик "Катюша-Альпецин" Матвей Мамыкин отметил, что на многодневке "Вуэльта Испании" сосредоточен на том, что помогать капитану команды Ильнуру Закарину​. После четырех этапов Мамыкин идет на 102 месте в генеральной классификации, а Закарин - на 14-м.

- Сезон у меня не очень, хотелось бы лучше, - цитирует "Р-Спорт" Мамыкина. - Я не спрогрессировал так, как хотел бы, можно сказать, на том же уровне остался. Оглядываясь назад, могу сказать, что стоило, может быть, чуть изменить подготовку в начале сезона. На "Вуэльту" я приехал помогать Ильнуру и не хочу проехать ее балластом, хочу показать на что способен. У нас один лидер, о специальном призе лучшему молодому гонщику не думаю. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.