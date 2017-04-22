Марк Кавендиш: "Обескуражен страшной новостью о Скарпони"

Британец Марк Кавендиш выразил соболезнования по поводу гибели гонщика команды "Астана" Микеле Скарпони. 37-летний итальянец погиб в ДТП во время тренировки.

– Я обескуражен этой страшной новостью о Скарпони, – написал в своем "Твиттере" Кавендиш. – Это был редкий приятный парень. Покойся с миром, друг!

Другие гонщики также признались, что шокированы случившимся.

– У меня нет слов, – написал Майкл Мэттьюс. – Это огромная потеря для всех нас. Микеле настоящая легенда с самой лучезарной улыбкой. Гонки не будут без него прежними.