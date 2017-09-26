Легендарный колумбийский велогонщик болен раком кожи

Легенда колумбийского велоспорта Лучо Эррера признался, что болен раком кожи. 56-летний спортсмен, который выигрывал в 1987 году "Вуэльту Испании", семь раз участвовал в "Тур де Франс", специализируясь на горных этапах, считает, что эта болезнь вызвана длительным воздействием солнца на кожу во время многочисленных гонок.

– Мы тогда не придавали значения использованию солнцезащитного крема, – цитирует Blu Radio Эрреру. – У нас не было времени на это. Шесть лет назад у меня обнаружили рак кожи. Но мой моральный дух крепок, я в порядке, хотя состояние кожи рук и лица настораживает.