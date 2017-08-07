Контадор завершит карьеру после "Вуэльты Испании"

Испанский гонщик команды Trek-Segafredo Альберто Контадор объявил, что завершит карьеру в этом году. Последней гонкой 34-летнего спортсмена станет "Вуэльта Испании", которая пройдет с 19 августа по 10 сентября.

– Я хочу проинформировать всех о двух вещах, – заявил победитель семи гранд-туров в видео, которое опубликовал в своем Инстаграме. – Во-первых, я буду участвовать в "Вуэльте". Во-вторых, это будет моя последняя гонка в качестве профессионального велогонщика. Я говорю об этом с радостью. Печали нет. Это решение тщательно продумано. Нет ничего лучше, чем попрощаться с гонками на родной земле.