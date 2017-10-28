Киттель победил Фрума в армрестлинге

Гонщики Марсель Киттель и Крис Фрум устроили необычное состязание в рамках "Критериума Шанхая", в котором оба участвуют. Они на глазах у журналистов и болельщиков решили посоревноваться в армрестлинге. Победу в этом состязании одержал Киттель.
– Я позволил ему победить. Не хотел смущать Марселя, – написал потом в своем Твиттере Фрум.
Le duel le plus inattendu : @chrisfroome vs @marcelkittel / The most (un)-expected fight: @chrisfroome vs @marcelkittel 💪#ShanghaiCriterium pic.twitter.com/S9HZC57AYz– Le Tour de France (@LeTour) 28 октября 2017 г.