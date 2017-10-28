Киттель победил Фрума в армрестлинге

Гонщики Марсель Киттель и Крис Фрум устроили необычное состязание в рамках "Критериума Шанхая", в котором оба участвуют. Они на глазах у журналистов и болельщиков решили посоревноваться в армрестлинге. Победу в этом состязании одержал Киттель.

– Я позволил ему победить. Не хотел смущать Марселя, – написал потом в своем Твиттере Фрум.