Ильнур Закарин избежал травмы при падении на "Джиро д'Италия"

Российский гонщик "Катюши" Ильнур Закарин не получил травмы при падении на четвертом этапе "Джиро д'Италия". Он упал за 20 км до финиша, но смог завершить этап на втором месте. Во вторник поврежднеие получил его партнер по команде Павел Кочетков, снявшийся с многодневки.

- Никаких повреждений не получил, так, царапины только. Сегодня не ставил себе целью выиграть, быть первым. Так сложилась гонка - все поехали, ну и я поехал, попытался, - цитирует "Р-Спорт" Закарина. - Обидно за Пашу Кочеткова, он весь год готовился и получил сегодня травму.