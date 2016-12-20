"Газпром-Русвело" хочет выступить на "Джиро д'Италия"

Генеральный менеджер "Газпром-Русвело" Ренат Хамидулин рассказал о планах на новый сезон. Российская команда хочет выступить на "Джиро д'Италия".

- Что касается глобальных планов, то у нас есть интерес к тому, чтобы увеличить количество дней в мировом туре: мы хотим попасть вновь на "Джиро", есть планы относительно многодневки "Вуэльта", - цитирует ТАСС Хамидулина. - Кроме этого, огромный интерес вызывают недельные гонки - "Тиррено-Адриатико", "Тур Польши", "Тур Турции", "Тур Абу-Даби". Мы ведем переговоры с организаторами, чтобы нас пригласили.

Что касается "Джиро", то могу честно сказать: любой, кто попадает туда, желает вернуться. Это равно применимо и к менеджменту, и к спортсменам, которые 21 день терпят боль, но снова хотят испытать это. Это не просто гонка, это что-то живое. Мы попали в этом году, надеемся, что получится и в следующем.