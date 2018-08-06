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Федерация велосипедного спорта России не дала согласия на уход Забелинской


Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что организация не дает согласия на переход трехкратного призера Олимпийских игр Ольги Забелинской и дальнейшее ее выступление под флагом Узбекистана. При этом он добавил, что в данном случае эта позиция является лишь формальностью.

Ранее стало известно, что Забелинская получила паспорт Узбекистана и собирается продолжить карьеру, выступая за сборную этой страны.

- Ольга Забелинская уведомила нас о своем решении, которым мы были обескуражены и которому были удивлены, - цитирует "РИА Новости" Екимова. - На протяжении последних лет мы старались сделать все возможное, вкладывали все силы в то, чтобы она, как лидер российского женского велоспорта, получала все необходимое для оптимальной подготовки к ключевым стартам сезона, в том числе к Олимпийским играм, на которых в 2012 и 2016 году она завоевала медали в составе сборной России.

Это решение стало неприятным сюрпризом для нас, и мы не считаем возможным дать согласие на переход Забелинской для выступление под другим флагом. Это наша позиция, по правилам UCI наше согласие не требуется.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cycling/20180806/1140141951.html

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