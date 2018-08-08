Бельгиец Кампенартс победил на чемпионате Европы в гонке с раздельным стартом

На объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта в индивидуальной велогонке с раздельным стартом среди мужчин победу одержал представитель Бельгии Виктор Кампенартс. Победитель преодолел дистанцию за 53 минуты и 38,78 секунды.

Второе место занял испанец Хонатан Кастровьехо. На третьем месте представитель Германии Максимилиан Шахманн.

Объединенный чемпионат по летним видам спорта

Велоспорт

Шоссе

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

1. Виктор Кампенартс (Бельгия) 53.38,78

2. Хонатан Кастровьехо (Испания) + 0,68

3. Максимилиан Шахманн (Германия) + 27,38