Бельгиец Кампенартс победил на чемпионате Европы в гонке с раздельным стартом

На объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта в индивидуальной велогонке с раздельным стартом среди мужчин победу одержал представитель Бельгии Виктор Кампенартс. Победитель преодолел дистанцию за 53 минуты и 38,78 секунды.
Второе место занял испанец Хонатан Кастровьехо. На третьем месте представитель Германии Максимилиан Шахманн.
Объединенный чемпионат по летним видам спорта
Велоспорт
Шоссе
Глазго (Великобритания)
Мужчины
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
1. Виктор Кампенартс (Бельгия) 53.38,78
2. Хонатан Кастровьехо (Испания) + 0,68
3. Максимилиан Шахманн (Германия) + 27,38