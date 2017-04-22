Альберто Контадор: "Потерял дар речи, когда узнал о гибели Скарпони"

Испанский гонщик Альберто Контадор выразил соболезнования в связи с гибелью итальянца Микеле Скарпони. 37-летний член команды "Астана" погиб в ДТП во время тренировки.

– Я просто парализован, – написал в своем "Твиттере" Контадор. – Потерял дар речи, когда узнал о гибели Скарпони. Это великий человек с заразительной улыбкой. Покойся с миром, друг.

Британец Джерейнт Томас также был шокирован новостью о смерти коллеги.

– Я опустошен, – отметил Томас. – Не могу поверить в это. Мои мысли с друзьями Скарпони, его семьей и командой.