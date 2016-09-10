Альберто Контадор: "Когда проигрываешь, узнаешь больше нового, чем после побед"

Гонщик российской команды "Тинькофф" Альберто Контадор выразил сожаление по поводу результата 20-го этапа веломногодневки "Вуэльта Испании". Перед последним этапом испанец опустился с третьего места в общем зачете на четвертое.

– Подиум ускользнул от нас за несколько секунд, – цитирует AFP Контадора. – Очень жаль. Хотя мы не это ставили целью. Моя команда мне очень помогала на протяжении всей гонки. Но этого не хватило. Нужно поздравить Кинтану с победой, Фрума – с великолепной гонкой, Чавеса – с прекрасной тактикой. Когда мы побеждаем, то узнаем мало нового, а когда проигрываем – узнаем гораздо больше. Уверен, что это пойдет мне на пользу в следующем сезоне.