22:35 10 сентября | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Альберто Контадор: "Когда проигрываешь, узнаешь больше нового, чем после побед"

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Гонщик российской команды "Тинькофф" Альберто Контадор выразил сожаление по поводу результата 20-го этапа веломногодневки "Вуэльта Испании". Перед последним этапом испанец опустился с третьего места в общем зачете на четвертое.

– Подиум ускользнул от нас за несколько секунд, – цитирует AFP Контадора. – Очень жаль. Хотя мы не это ставили целью. Моя команда мне очень помогала на протяжении всей гонки. Но этого не хватило. Нужно поздравить Кинтану с победой, Фрума – с великолепной гонкой, Чавеса – с прекрасной тактикой. Когда мы побеждаем, то узнаем мало нового, а когда проигрываем – узнаем гораздо больше. Уверен, что это пойдет мне на пользу в следующем сезоне.

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