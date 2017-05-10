Ян Непомнящий: "Я выбрал шахматы, но продолжаю следить за киберспортом как болельщик"

Чемпион Европы по шахматам Ян Непомнящий отметил в интервью "Известиям", что раньше профессионально занимался киберспортом, однако в итоге сделал выбор в пользу шахмат. При этом он подчеркнул, что продолжает следить за событиями в индустрии компьютерных игр.

– Вы занимаетесь киберспортом на профессиональном уровне. Это не мешает вашей шахматной карьере?

– Уже несколько лет, как я отошел от киберспорта и сосредоточился на шахматах. Я пытался совмещать, но добиться прогресса одновременно в двух видах практически невозможно. Занятие киберспортом – это 6–7 тренировок в неделю, очень серьезные нагрузки. Я выбрал шахматы, но продолжаю следить за индустрией киберспорта как болельщик. Раньше я действительно очень много играл в компьютерные игры. Где-то год я входил в сотню лучших игроков в Herthstone в Европе.