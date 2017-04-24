Virtus.pro представила состав на футбольный матч с SK

Российская киберспортивная организация Virtus.pro представила состав команды на футбольный матч против немецкой SK. Напомним, что ранее члены коллективов по Counter-Strike обеих организаций договорились о встрече на футбольном поле, в ходе которой разыграют 100 тысяч долларов. Призовой фонд сформирован из личных средств киберспортсменов.

За Virtus.pro выступят четыре члена состава по CS:GO и их тренер: Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски, Януш "Snax" Погожельски, Виктор "TaZ" Войтас, Филип "NEO" Кубски, Якуб "kuben" Гурчиньски. А также игроки по Dota 2 и LoL Алексей "Solo" Березин и Даниэль "Blasting" Кудрин. Матч пройдет 10 июля в Кельне после окончания ESL One Cologne.