Тренера и менеджера команды Luminous Solar пожизненно дисквалифицировали за договорной матч

Двух членов организации Luminous Solar – тренера состава по Overwatch Пек Мин-Ю и менеджер команды Джин Сок-хун – пожизненно отстранили от участия в соревнованиях OGN, сообщает Inven. Причиной послужил факт договорного матча в рамках OGN Overwatch APEX Challenger Season 2. Речь идет о встрече с UnLimited. Расследование выявило множество косвенных доказательств их вины. Кроме того, дисквалификацию на один сезон получил и один из игроков UnLimited – Чой Юн-Су. Напомним, что OGN обнародовала внутренний отчет об этом инциденте еще в феврале.