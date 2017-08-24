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13:22 | КИБЕРСПОРТ

Средний возраст участников чемпионата мира по Quake – 27 лет

Средний возраст участников QWC. Фото cybersport.ru
Средний возраст участников QWC. Фото cybersport.ru

Средний возраст участников предстоящего чемпионата мира по новой дисциплине Quake Champions составляет 27 лет. Самым молодым игроком Quake World Championship 2017 стал белорусский киберспортсмен "clawz" (19 лет). Самый возрастной – швед "toxiq" (33 года). Россиянин Антон "Cooller" Синьгов из Natus Vincere посетит турнир в 31 год. Quake стала самой возрастной киберспортивной дисциплиной. Инфографику подготовил cybersport.ru.

Чемпионат мира стартует сегодня в рамках выставки QuakeCon в Далласе. Общий призовой фонд составляет миллион долларов. В рамках турнира пройдут дуэльные и командные соревнования.

Средний возраст игроков по Dota 2 – 22,3 года. В Counter-Strike этот показатель составляет 23,4 года.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/ottsy-i-deti-skolko-let-uchastnikam-krupneyshikh-turnirov-po-dota-2-cs-go-i-quake-champions

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