Средний возраст участников чемпионата мира по Quake – 27 лет

Средний возраст участников предстоящего чемпионата мира по новой дисциплине Quake Champions составляет 27 лет. Самым молодым игроком Quake World Championship 2017 стал белорусский киберспортсмен "clawz" (19 лет). Самый возрастной – швед "toxiq" (33 года). Россиянин Антон "Cooller" Синьгов из Natus Vincere посетит турнир в 31 год. Quake стала самой возрастной киберспортивной дисциплиной. Инфографику подготовил cybersport.ru.

Чемпионат мира стартует сегодня в рамках выставки QuakeCon в Далласе. Общий призовой фонд составляет миллион долларов. В рамках турнира пройдут дуэльные и командные соревнования.

Средний возраст игроков по Dota 2 – 22,3 года. В Counter-Strike этот показатель составляет 23,4 года.