Снуп Догг поздравил Брауна с попаданием на обложку симулятора американского футбола

Американский рэпер Снуп Догг поздравил принимающего "Питтсбург Стилерз" Антонио Брауна с попаданием на обложку Madden NFL 19. Американский MC является давним фанатом серии симуляторов американского футбола.
"Поздравляю моего племянника Антонио Брауна с тем, что он стал спортсменом обложки! Черный и желтый отлично смотрятся на тебе!" - написал рэпер в Твиттере.
Congrats to my neffew @AB84 #Madden19 Cover Athlete! Black n Yellow looks good on you 👊🏿 @EAMaddenNFL !!! pic.twitter.com/SPTjXhU8fe– Snoop Dogg (@SnoopDogg) 18 июля 2018 г.
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