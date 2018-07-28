Снуп Догг поздравил Брауна с попаданием на обложку симулятора американского футбола

Американский рэпер Снуп Догг поздравил принимающего "Питтсбург Стилерз" Антонио Брауна с попаданием на обложку Madden NFL 19. Американский MC является давним фанатом серии симуляторов американского футбола.

"Поздравляю моего племянника Антонио Брауна с тем, что он стал спортсменом обложки! Черный и желтый отлично смотрятся на тебе!" - написал рэпер в Твиттере.

Принимающий "Питтсбург Стилерз" будет лицом Madden NFL 19