Разработчик Dota 2 анонсировал карточную игру

Разработчик Dota 2 – корпорация Valve – выпустит карточную игру. Анонс состоялся между четвертьфинальными матчами чемпионата мира – The International 2017. Проект Artifact увидит свет в следующем году. Valve не раскрыла никаких подробностей новой игры. Позже ведущий англоязычной студии аналитики Шон "Day[9]" Плотт сообщил, что эта карточная игра будет отличаться от своих аналогов. В ней будут три карточных доски и персонажи из Dota 2 со своими оригинальными способностями.

Напомним, что один из главных конкурентов Valve – компания Blizzard – выпустила карточную игру Hearthstone в марте 2013 года. В данной киберспортивной дисциплине состоялось более 1,2 тысячи турниров, а общая сумма призовых составляет около девяти миллионов долларов. Действующим чемпионом мира в данной дисциплине является российский киберспортсмен Павел "Pavel" Бельтюков.