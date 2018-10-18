На тестовый сервер PUBG добавили пистолет и игровой режим

Разработчики PUBG загрузили новый патч на тестовый сервер, с которым в игре появился пистолет Skorpion.

В игре также появился режим "Завоевание" где отрядам нужно захватывать точки на карте. Когда обновление появится в основном клиенте – неизвестно.

Разработчики также обновили систему жалоб, добавили интерактивные подсказки по ходу матча и унифицировали прозрачность Синей зоны на всех картах.