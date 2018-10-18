16:31 | Киберспорт

На тестовый сервер PUBG добавили пистолет и игровой режим

Обсудить
0

Разработчики PUBG загрузили новый патч на тестовый сервер, с которым в игре появился пистолет Skorpion.

В игре также появился режим "Завоевание" где отрядам нужно захватывать точки на карте. Когда обновление появится в основном клиенте – неизвестно.

Разработчики также обновили систему жалоб, добавили интерактивные подсказки по ходу матча и унифицировали прозрачность Синей зоны на всех картах.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/na-testovyi-server-pubg-dobavili-pistolet-i-igrovoi-rezhim

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...