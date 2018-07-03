Федерация компьютерного спорта России получила аккредитацию Минспорта

Министерство спорта РФ выпустило приказ о государственной аккредитации Федерации компьютерного спорта России (ФКС), сообщает официальный сайт ФКС. Организация получила статус общероссийской спортивной федерации по киберспорту на 4 года. Документ вступает в силу с 6 июля 2018 года.

В соответствии с приказом Федерация компьютерного спорта России обладает эксклюзивными правами:

- организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки России по компьютерному спорту, разрабатывать и утверждать к ним положения (регламенты);

- осуществлять аттестацию тренеров по компьютерному спорту;

- отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по компьютерному спорту на присвоение международными спортивными организациями званий и квалификаций;

- осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных России по компьютерному спорту для участия в международных спортивных соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях;

- принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

- организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и международные официальные спортивные мероприятия по компьютерному спорту;

- вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта;

- а также все остальное, предусмотренное ст. 16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ".