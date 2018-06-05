Дмитрий Смит: "Киберспорт появится на Олимпиаде, думаю, в 2024 году обязательно"

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит выразил уверенность, что киберспорт появится на Олимпиаде уже в 2024 году. Игры-2024 пройдут в Париже.

- Международный олимпийский комитет смещается с позиции, что никогда киберспорта не будет на Олимпиаде, к точке зрения, что киберспорт обязательно будет, но пока не ясно, в каком виде, - цитирует ТАСС Смита. - Сейчас МОК ведет диалог, общается с основными игроками рынка, как с игроделами, так и операторами турниров и пытается понять, как взаимодействовать с этой аудиторией. Конечного решения еще нет, и лично мой прогноз, что вскоре на Олимпиаде киберспорт появится, думаю, в 2024 году обязательно.

По его словам, в рамках Олимпиады киберспортсмены с большой вероятностью будут соревноваться в спортивных симуляторах, а также в играх на логику.

- Это могут быть и боевые арены, но в анимационной конфигурации, чтобы не было излишних сцен насилия и крови, - сказал Смит. - Но почти наверняка это будут не шутеры и не файтинги, потому что общество их воспринимает достаточно негативно. В частности, в России они не являются официальной дисциплиной компьютерного спорта, но в то же время международная федерация киберспорта их признает.