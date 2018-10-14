"Dimasick" займет место "HObbit" в Gambit Esports

Запасной игрок AVANGAR Дмитрий "dimasick" Матвиенко перейдет в Gambit Esports (CS:GO). Об этом сообщил бывший профессиональный игрок Алексей "OverDrive" Бирюков в личном паблике ВКонтакте. По словам Бирюкова, вероятность трансфера составляет 99%.

В Gambit Матвиенко заменит Абая "HObbit" Хасенова, который ранее попросил выставить его на трансфер.

"HObbit" сообщил о своем уходе из Gambit Esports после FACEIT Major – London 2018, где команда не преодолела групповую стадию. Несмотря на это, Хасенов посетил с коллективом ESL One New York 2018 и StarSeries i-League CS:GO Season 6. В

Нью-Йорке состав дошел до полуфинала, а в Киеве не вышел в плей-офф. Ранее тренер Gambit Андрей "B1ad3" Городенский рассказал, что команда попытается подписать игрового лидера, а в случае неудачи – перестроит систему игры.