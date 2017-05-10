16:54 | КИБЕРСПОРТ

Чемпион Европы по шахматам Непомнящий не исключает: киберспорт может войти в программу Олимпийских игр

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Чемпион Европы по шахматам Ян Непомнящий, ранее профессионально занимавшийся киберспортом, не исключает, что отдельные дисциплины компьютерного спорта могут войти в программу Олимпийских игр.

– Многие эксперты прогнозируют, что в ближайшие десять лет киберспорт станет популярнее футбола. Согласны с этим мнением?

– Это вполне реально. Новое поколение людей с пеленок умеет пользоваться интернетом. Понятно, что по мере развития технологий в компьютерной сфере количество киберспортсменов будет только расти. Это, конечно, не говорит о том, что через 10–15 лет на матч "Реал"–"Барселона" не соберется полный стадион, но рост популярности киберспорта заставит крупные корпорации задуматься о выборе.

Помню, как в 2011 году мы выиграли чемпионат СНГ по Dota и получили 2 тысячи долларов на команду. Призовой фонд чемпионата мира составлял около 10 тысяч. В 2016 году он увеличился до 20 миллионов долларов. Не удивлюсь, что отдельные кибердисциплины могут войти в программу Олимпийских игр.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/702083

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bache Gabrielsen

Ну, если миллионы людей ежедневно жрут гамбургеры, это еще не значит, что соревнованию по их скоростному поеданию нужно включать в программу ОИ...

17:48

marksan

Дурдом! Тогда и покер включайте! Потом биллиард!

17:36