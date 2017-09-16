В Evil Geniuses уверены: "мейджоры" и "майноры" должны отличаться не только призовыми

Исполнительный директор американской Evil Geniuses Филипп Арам раскритиковал систему приглашений в закрытую квалификацию major-турнира DreamLeague S8. По его словам, нынешнего количества участников недостаточно для чемпионата такого уровня.

Напомним, что региональные квалификации на DreamLeague S8 состоят из четырех дивизионов: Северная и Южная Америка, Европа и СНГ, Китай, Юго-Восточная Азия. В каждом дивизионе сыграют восемь команд, по четыре от региона. По три слота на LAN-финалы получат команды европейского и американского дивизионов, и еще по одному – лучшие коллективы Китая и южноазиатских стран.

В Европе и Америке приглашения разыграют в лиге по круговой системе. В Китае и Юго-Восточной Азии победители определятся в сетке формата double-elimination. Призовой фонд в один миллион долларов разыграют между собой восемь лучших команд сезона на DreamHack Winter 2017, который пройдет с 1-го по 4 декабря в шведском Йенчепинге.

"Пригласить The Dire в закрытую квалификацию – правильное решение, так как приглашения на турнир выдавали больше чем неделю назад. – написал на сайте Reddit Арам. – Несмотря на медленный старт, на эту команду возлагают больше надежды. Я вижу проблему в другом. Valve слишком низко установила границу между major и minor турнирами. Их должно отличать нечто большее, чем только лишь размер призового фонда. Таким активно развивающимся организациям, как Complexity, VG.J и Immortals, придется пробиваться через открытые квалификации.

Чтобы система работала, нужно восемь команд в региональной квалификации и 12 на самом major.