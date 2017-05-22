Украинская Natus Vincere – последний участник московского EPICENTER

Состав по Dota 2 украинской Natus Vincere получил последнее прямое приглашение на EPICENTER: Moscow, который пройдет в начале июня в Москве. Na`Vi не смогла пробиться на турнир через квалификацию в Европе, уступив в финале Team Secret. Позже организаторы московского чемпионата предложили зрителям выбрать последнего участника LAN-финала среди команд, занявших вторые места на региональных отборах.

За "Рожденных побеждать" проголосовали более 53-х тысяч зрителей, что составило 75 процентов от общего числа голосов. Решающие встречи пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый Дворец". Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов. СНГ-регион также представит российская Virtus.pro, получившая прямое приглашение.