01:57 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Российская F.R.I.E.N.D.S. победила на Champions League

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Российский коллектив F.R.I.E.N.D.S. переиграл шведскую Horde в финале Dota 2 Champions League и стал победителем 10-го сезона online-соревнований с призовым фондом 5 тысяч долларов. В ходе стадии плей-офф "Друзья" победили сербскую Elements Pro Gaming в 1/8 финала, а затем российские Hive и Effect в четвертьфинале и полуфинале соответственно. Для F.R.I.E.N.D.S. это первая победа на турнире после формирования пятерки осенью прошлого года.

Всего в чемпионате приняло участие 16 команд, 8 из которых получили прямое приглашение. Остальные участники определились в ходе открытой квалификации. Победитель и финалист заработали по 2,5 и 1,5 тысяч долларов соответственно.

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