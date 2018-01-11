OG и Planet Dog борются за путевку на ESL One Katowice 2018

В отборочном турнире на ESL One Katowice 2018 для Европы определились полуфинальные пары. В первой игре встретятся Team Kinguin и PENTA Sports, во второй – Planet Dog и OG. Победители этих матчей получат путевки на LAN-финал соревнования. Напомним, что второй слот для европейского региона организаторы турнира выделили уже по ходу квалификации.

На данный момент участниками ESL One Katowice 2018 являются Virtus.pro, Team Secret, Team Liquid, Newbee, Evil Geniuses, Mineski, Vici Gaming и Natus Vincere. Еще восемь коллективов определятся позже. Соревнование пройдет с 20 по 25 февраля в Польше. Команды разыграют миллион долларов и 1,5 тысячи очков DPC.