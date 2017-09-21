Команда "Спартака" уступила Effect в квалификации ESL One Hamburg 2017

Effect нанесла поражение Spartak Esports, представляющей футбольный "Спартак", в матче первого раунда плей-офф закрытой квалификации СНГ-региона ESL One Hamburg 2017. Счет поединка – 2:0. Победившая команда в следующем раунде встретится с Virtus.pro.

Победитель турнира получит путевку в финальную часть соревнований. LAN-финал ESL One Hamburg 2017 пройдет в Германии с 26 по 29 октября. Прямые приглашения получили финалисты последнего чемпионата мира: Newbee и Team Liquid. Китайская Keen Gaming стала победителем китайском квалификации. Призовой фонд турнира составит миллион долларов.

ESL One Hamburg 2017

Отборочный турнир

Закрытая квалификация

СНГ

Плей-офф

Effect – Spartak Esports – 2:0