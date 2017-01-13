Виталий "MadFan" Починкин: "За использование M19 придется отвечать в рамках действующего законодательства"

Бывший игрок M19 по Counter-Strike Виталий "MadFan" Починкин выразил возмущение по поводу использования названия питерской организации. Напомним, на прошлой неделе состав Albus NoX Luna по League of Legends заключил соглашение с новой командой и теперь будет выступать под тегом M19.

В новой M19 нет участников из старой структуры

– Когда мне прислали ссылку на новость о возрождении М19, я не сразу уловил суть, а прочитав "наискосок", понял еще меньше, – приводит Cybersport.ru слова Починкина. – Далее последовало подробное перечитывание и очередное оцепенение в попытке понять, что происходит. "Организация М19 вернулась к киберспортивной деятельности…", далее происходит подробное (но далеко не исчерпывающее) описание заслуг и регалий, с именами людей (нашими именами), которые действительно были причастны к команде и всей душой строили ее многие годы, и финальный аккорд – состав по LoL под тегом М19, неназванный инвестор, наполеоновские планы и невнятный сайт.

Хочется спросить, кто вы, восставшие из пепла М19, почему вы считаете, что можете использовать наше прошлое как трамплин, прошлое, которое держалось на голом энтузиазме, со своей романтикой и трудностями, которое приносило нам победы и поражения, в котором вместе с нами радовалось и огорчалось множество людей. Стыдно, товарищи, должно быть стыдно. Но если это голый прагматизм, без лирики, бизнес… "ты или тебя"… то мы вынуждены высказать свой протест. Мы не согласны с использованием ссылок на наши достижения; мы не согласны с использованием записей наших игр, наших интервью в СМИ; мы не согласны с любыми попытками связать свою деятельность с нашей. Де-юре М19 – набор букв и цифр, не субъект права, де-факто – это львиная доля жизни многих из нас, и за использование ее части вам придется отвечать в рамках действующего законодательства.