Virtus.pro сыграет с бразильской SK в финале DreamHack Las Vegas

Бразильский коллектив SK Gaming переиграл датскую North во втором полуфинале DreamHack Masters Las Vegas 2017. Счет встречи 2:0. В заключительном поединке чемпионата SK предстоит встретится с польской пятеркой российской организации Virtus.pro, которая ранее со счетом 2:1 победила чемпионов последнего major-турнира датскую Astralis. Триумфатор первенства с призовым фондом 450 тысяч долларов определится 20 февраля на сцене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Лас-Вегас (США)

DreamHack Masters Las Vegas 2017

Плей-офф

Полуфинал

SK Gaming (Польша) – North (Дания) – 2:0 (16:14 @ Cache, 16:9 @Mirage)

SK Gaming: Эпитасиу "TACO" де Мелу, Габриэль "FalleN" Толеду, Марселу "coldzera" Давид, Фернандо "fer" Альваренга, Жоао "felps" Васконселлос (все – Бразилия),

North: Рене "cajunb" Борг, Кристиан "k0nfig" Винеке, Матиас "MSL" Лауридсен, Эмиль "Magisk" Рейф, Филип "aizy" Айструп (все – Дания).