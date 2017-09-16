Virtus.pro и Na’ Vi не вышли в плей-офф турнира в Нью-Йорке

По итогам группового этапа ESL One New York 2017 стали известны пары плей-офф. FaZe Clan, занявшая первое место в группе А, встретится с Cloud9. Победитель группы В - бразильская SK Gaming - поспорит за выход в финал с Team Liquid. Матчи пройдут в формате до двух побед.

Отметим, что польский состав российской организации Virtus.pro на групповом этапе проиграл два матча кряду и занял последнее место. Natus Vincere в своей группе заняла третье место и также не вышла в плей-офф.

LAN-финал турнира принимает "Барклайс центр". Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 250 тысяч долларов. Соревнование входит в категорию Intel Grand Slam. Команда, которая победит на 4 из 10 чемпионатах данной категории, получит миллион долларов.