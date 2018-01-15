"Вега" пробилась в основной этап ELEGUE Major после победа над Team Liquid

Российская Vega Squadron переиграла американскую Team Liquid в матче за выход в финальный этап ELEAGUE Major. Встреча на карте @Mirage закончилась со счетом 16:14. Эта победа стала для "Акул" третьей в четырех встречах. Данный результат гарантирует "Веге" попадание в восьмерку сильнейших LAN-кваилификации.

Квалификационный турнир проходит в Атланте с 12 по 15 января. В нем принимают участие 16 коллективов, среди которых пять представителей СНГ-региона: FlipSid3 Tactics, Natus Vincere (обе – Украина), Vega Squadron, Quantum Bellator Fire (обе – Россия) и AVANGAR.

В финальную часть попадет восемь команд. Прямые приглашения на LAN-финал, который будет проходить в Атланте и Бостоне с 19 по 28 января, получили Gambit Esports, Astralis, Fnatic, BIG, Virtus.pro, SK Gaming, North и 100 Thieves (бывш. Immortals). Призовой фонд турнира составит миллион долларов.



