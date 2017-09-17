В финале турнира в Нью-Йорке встретятся FaZe Clan и Team Liquid

В полуфинальных матчах плей-офф ESL One New York 2017 американская Team Liquid взяла верх над бразильцами из SK Gaming, европейский состав FaZe Clan нанес поражение Cloud9 – 2:0. Решающий поединок состоится сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени.

Отметим, что польский состав российской организации Virtus.pro на групповом этапе проиграл два матча кряду и занял последнее место. Natus Vincere в своей группе заняла третье место и также не вышла в плей-офф. LAN-финал турнира принимает "Барклайс центр".

Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 250 тысяч долларов. Соревнование входит в категорию Intel Grand Slam. Команда, которая победит на 4 из 10 чемпионатах данной категории, получит миллион долларов.

Нью-Йорк (США)

ESL One New York 2017

Плей-офф

Полуфинал

FaZe Clan (Европа) – Cloud9 (США) – 2:0

SK Gaming (Бразилия) – Team Liquid (США) – 1:2