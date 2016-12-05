Стало известно расписание матчей Esports Championship Series Season 2

Организаторы Esports Championship Series Season 2 объявили расписание матчей соревнований и посев команд по группам, сообщает официальный сайт чемпионата. Финалисты последнего крупного турнира – ELEAGUE Season 2, команды Astralis и OpTic Gaming – откроют программу соревнований, сыграв между собой в рамках матча в группе А. Помимо них в этот квартет попали FaZe Clan (Европа) и Cloud9 (США).

В группе В за выход в плей-офф бороться будут SK Gaming, Immortals (обе – Бразилия), Team Dignitas (Дания) и Team EnVyUs (Франция). Напомним, что турнир пройдет с 9 по 11 декабря в Анахайме, призовой фонд соревнований составляет 750 тысяч долларов.