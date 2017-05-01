Состав Gambit по CS:GO завоевал свой первый титул в новом сезоне

Состав по Counter-Strike российской организации Gambit eSports переиграл бразильскую пятерку Immortals в финале DreamHack Austin 2017, который прошел с 28 апреля по 1 мая в американском Остине. Счет встречи – 2:0. В полуфинале "Гамбит" оказалась сильнее французской G2, а Immortals взяла верх над датской Heroic.

Стоит отметить, что оба финалиста заняли первые строчки своих квартетов на групповом этапе. Всего в чемпионате приняли участие восемь команд. Победитель и серебряный призер заработали по 50 и 20 тысяч долларов соответственно из общего призового фонда 100 тысяч долларов. Для Gambit это первая победа на LAN-турнире в новом году.

Остин (США)

DreamHack Austin 2017

Плей-офф

Финал

Gambit eSports (СНГ) – Immortals (Бразилия) – 2:0 (16:12 @Train, 16:12 @Inferno)

Gambit eSports: Даниил "Zeus" Тесленко (Украина), Рустем "mou" Телепов (Казахстан), Абай "HObbit" Хасенов (Казахстан), Михаил "Dosia" Столяров (Россия), Даурен "AdreN" Кыстаубаев (Казахстан).

Immortals: Лукас "steel" Лопес, Энрике "hen1" Телес, Рикардо "boltz" Прасс, Лукас "Lucas" Телес, Линкольн "fnx" Лау (все - Бразилия)