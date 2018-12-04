"Refrezh" покинул Fragsters

Исмаил "refrezh" Али больше не является участником датской команды Fragsters (CS:GO). Где продолжит карьеру Али и кто заменит его в коллективе, неизвестно.

"Refrezh" стал вторым, кто покинул Fragsters за последний месяц. 20 ноября из команды также ушел Лукас "Bubski" Андерсен – на DreamHack Open Atlanta 2018 вместо него сыграл Кевин "HS" Тарн. Ранее состав заявил, что готов рассмотреть предложения от других организаций, поскольку контракты игроков с Fragsters заканчиваются в конце года.

Али присоединился к Fragsters в феврале 2018 года после трехмесячного тестового периода. С командой он занял 3–4 места на DreamHack Austin 2018, DreamHack Valencia 2018 и Games Clash Masters, а также вошел в топ-8 на StarSeries i-League CS:GO Season 6.