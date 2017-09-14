Разработчик CS:GO усилил "Глок"

Разработчик игры Counter-Strike: Global Offensive - корпорация Valve - выпустила обновление, в котором усилила базовый пистолет стороны атаки – австрийский Glock-18. В новом патче был увеличен его базовый урон, однако уменьшен урон при стрельбе на дальнее расстояние. Также увеличена точность при использовании "Глока" на бегу и быстрой стрельбе.

Еще одним нововведением стало уменьшение тряски камеры при попадании в цели без брони, а у пистолета P250 снижено пробивание и точность при стрельбе на бегу.